رياضة | طنطا يدعم صفوفه بمدافع المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يدعم صفوفه بمدافع المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي في التعاقد مع آيهاب سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع اللاعب مساء اليوم على عقود انتقاله لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بناءا على أوامر أيمن المزين المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وكان أبناء السيد البدوي، نجحوا في العودة إلى الدوري المصري الممتاز، عقب صدارة مجموعتهم بالقسم الثاني الموسم الماضي.