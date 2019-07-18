رياضة | رئيس سموحة ينعي التوأم في وفاة شقيقهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة ينعي التوأم في وفاة شقيقهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، في تقديم العزاء في وفاة محمد حسن شقيق حسام حسن وإبراهيم حسن المسئولين عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال هذا الموسم.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "أتقدم بخالص العزاء والمواساة

للتوأم حسام وإبراهيم حسن في وفاة شقيقهم الأكبر الأستاذ محمد حسن، رحم الله الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان والبقاء لله وحده".

وتلقى الجهاز الفني خبر وفاة شقيق العميد حسن، عصر اليوم دون الإعلان عن أسباب الوفاة، على أن يتم تشيع جثمان الفقيد بمدينة حلوان مسقط رأسه.