رياضة | الذعر يضرب سان جيرمان بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الذعر يضرب سان جيرمان بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مازال يعاني من إصابات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

وظهر القلق بين الجهاز الفني بقيادة الألماني توخيل، لعدم تعافي اللاعب حتى الآمن من الإصابة التي تعرض لها بالكاحل رفقة بلاده، قبل بطولة كوبا أميركا الماضية.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن سان جيرمان أجرى فحوصات طبية لنيمار في باريس، من أجل معرفة مدى إمكانية لحاقه بجولة الفريق في الصين، اسعتدادًا للموسم الجديد.

ويخوض الفريق الباريسي معسكرًا في ألمانيا حاليًا، قبل السفر إلى الصين، وذلك تحضيرًا لمباراة السوبر الفرنسي أمام ستاد رين.

وأشارت تقارير صحفية عن اقتراب اللاعب الدولي، من مغادرة أروقة الفريق الباريسي، بعد إعلان رغبته في العودة لصفوف برشلونة الإسباني، الموسم المقبل.