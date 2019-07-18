رياضة | سبورت الكتالونية ترد على أنباء رحيل نيمار إلى يوفنتوس بـ "مفاجأة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت الكتالونية ترد على أنباء رحيل نيمار إلى يوفنتوس بـ "مفاجأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح قرار البرازيلي نيمار جونيور معروفاً، لدى إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي حيثُ أبلغ اللاعب الإدارة بقراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن قادة باريس سان جيرمان قد أصبحوا يعرفون بالفعل أن قرار نيمار لا رجعة فيه، وتوصلوا لقرار مفاده أن أفضل حل هو بيع البرازيلي.

وأبلغ نيمار رئيس باريس بأنه يريد الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وكان نيمار قد تغيب عن مران باريس التحضيري للموسم الجديد ولكنه عاد منذ يومين لينتظم في التدريبات، وقد عقد اجتماعاً مع المدير الرياض بالنادي والذي أخبره بضرورة الانتظام في عمله مثل باقي اللاعبين.

وتشير تقارير إيطالية إلى أن والد نيمار قد عرض خدمات ابنه على يوفنتوس حيثُ تفكر الإدارة بالتعاقد معه ليجاور كريستيانو رونالدو كما أن الصفقة ستكون بمثابة "قنبلة الميركاتو" هذا الصيف وستأخذ اهتمام إعلامي كبير.

الجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار قد أعلن رغبته في العودة مجدداً إلى برشلونة بعد أن رحل عن صفوفه في 2017 بعدما دفع الخليفي مبلغ 222 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقده.