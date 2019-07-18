رياضة | رسميا.. سموحة يطلب التعاقد مع مدافع المصري بالصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سموحة يطلب التعاقد مع مدافع المصري بالصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مسؤولي نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، فاكسا رسميا إلى إداة نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبيه، للحصول على خدمات إسلام أبوسليمة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واشتمل عرض سموحة، على ترك الامور المادية للفريق البورسعيدي لتحديدها من أجل التخلي عن مدافعه، وبدء التفاوض لإنهاء الصفقة قبل نهاية الموسم.

ويأتي طلب سموحة التعاقد مع اللاعب، بناءا على أوامر من حسام حسن المدير الفني، والذي يرغب في التعاقد مع أبوسليمة، لتدعيم دفاعه خاصة أن اللاعب شارك معه حينما كان مدربا للمصري بالمواسم الماضية.

وكان أبوسليمة، عاد من فترة إصابة بالرباط الصليبي، ويستعد حاليا مع الفريق بمعسكره المغلق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.