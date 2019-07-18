رياضة | تقارير.. يوفنتوس سينهي فترة الانتقالات الصيفية بقنبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. يوفنتوس سينهي فترة الانتقالات الصيفية بقنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، إلى أن نادي يوفنتوس في طريقه لضم صفقة من العيار الثقيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لينهي بها الميركاتو المميز.

وقال مدافع السيدة العجوز السابق سيرجيو بوريني عبر "Radio Sportiva" الإيطالي: "يوفنتوس سينهي فترة الانتقالات الصيفية بقنبلة".

وكان اليوفي قد أنهى عدة صفقات نارية هذا الصيف ولعل أبرزها صفقتي رابيو من باريس سان جيرمان بالإضافة إلى ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.

وذكرت تقارير إيطالية أن نادي يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان ليجاور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.