رياضة | زيدان يختار مركز فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يختار مركز فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المران الأول لهم بمدينة مونتريال الكندية، استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الفرنسى زيدان، تغير مراكز بعض اللاعبين وعلى رأسهم فينسيوس جونيور، والاستفادة من خدماته بالجانب الأيمن بعد تضاؤل فرص مشاركاته مع الفريق بسبب التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد بالانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن اسم فينيسيوس ارتبط بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم ميلان وبلد الوليد، بعد أن طالب الظاهرة رونالدو، مالك بلد الوليد بالتعاقد مع فينسيوس، خاصة أنه بعد قدوم هازارد سيقلل فرص البرازيلي الشاب، وبالتالي لن يمانع الريال في إعارته.