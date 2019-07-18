اونلاين | كورة لايف GOAL Mahrez مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر Algeria Final Match يلا شوت ماتش الجزائر رابط beIN المفتوح

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رابط مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت بلس، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، متابعة البث الحي والمباشر لمباراة الجزائر والسنغال لحظة بلحظة كورة لايف جودة عالية بدون تقطيع، شاهد الان مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الكان بث مباشر الاسطورة لايف، وهى المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي ، ويسعى المنتخب الجزائري لحسم المباراة لصالحة وتحقيق النجمة الافريقية الثانية مع هذا الجيل المميز والذي يقوده المدرب الوطني جمال بلماضي ومع مجموعة من أفضل لاعبي القارة السمراء وفي مقدمتهم رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي كورة لايف GOAL Mahrez.

موعد مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر كول كورة والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية ، والحادية عشر بتوقيت عُمان، والثامنة بتوقيت الجزائر وتونس، والثامنة بتوقيت المغرب، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناتي بي ان سبورت ، و قناة تايم سبورت المصرية ، ويمكنكم متابعة البث الحي والمباشر لمباراة الجزائر والسنغال كول كورة جودة عالية بدون تقطيع.

تشكيل الجزائر أمام السنغال :-

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح.

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تشكيل السنغال أمام الجزائر:-

حراسة المرمى: ألفريد جوميز.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، لامين جاساما، يوسف سابالي.

خط الوسط: ادريسا جاي، بابي اليون ندياي، هنري سايفت.

خط الهجوم: كايتا بالدي، ساديو ماني، مباي نيانج.

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