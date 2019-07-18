اونلاين | يلا شوت Final مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر Algeria vs Senegal كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر جودة متعددة

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مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم الجمعة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، يترقب جماهير كرة القدم حول العالم موقعة نهائي كأس الأمم الإفريقية والتي ستجمع المنتخب الجزائري بقيادة رياض مع أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول، رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال في بث مباشر بجودة متعددة بدون تقطيع، تابع رابط ماتش الجزائر الآن عبر البث المباشر لقناة BEIN SPORTS HD الرياضية المجانية.

موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم الجمعة 19 -7 - 2019

تنطلق مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والحادية عشر بتوقيت عُمان، والثامنة بتوقيت الجزائر وتونس، والثامنة مساءٍ أيضًا بتوقيت المغرب، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، KORA LIVE مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشرة بجودة مختلفة.

تشكيل الجزائر الرسمي أمام السنغال :-

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح.

تشكيل السنغال الرسمي أمام الجزائر:-

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حراسة المرمى: ألفريد جوميز.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي، لامين جاساما، يوسف سابالي.

خط الوسط: ادريسا جاي، بابي اليون ندياي، هنري سايفت.

خط الهجوم: كايتا بالدي، ساديو ماني، مباي نيانج.

مباراة الجزائر والسنغال ضمن أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين

ستكون مباراة نهائي أمم إفريقيا بين منتخبي الجزائر والسنغال منقولة عبر البث المباشر لقناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR بتعليق حفيظ دراجي وعصام الشوالي وعلي محمد علي، بالإضافة إلى نقل المباراة عبر البث المباشر للتلفزيون الأرضي الجزائري، كما يمكنكم مشاهدة المباراة مباشرة عبر قناة TIME SPORTS الرياضية المصرية عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري.

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