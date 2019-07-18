شكرا لقرائتكم خبر عن «التأشيرات الدبلوماسية» تشعل اجتماع عمومية «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، الذى عقد أمس، حالة من الجدال بين أحمد أحمد، رئيس الاتحاد، وهانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى السابق، عضو المكتب التنفيذى للكاف، بسبب استياء بعض أعضاء المكتب التنفيذى من عدم معاملة الكاف والعاملين به كجهة دبلوماسية. وقال أحمد أحمد، فى كلمته، إن العاملين لا يحصلون على تأشيرة عمل، ويلجأون إلى التأشيرات السياحية، ليرد هانى أبو ريدة بأن الأمر يستوجب موافقة برلمانية فى مصر. كما فجر رئيس الكاف مفاجأة، خلال كلمته، أنه سيقوم بتعيين إيتو ودروجبا فى مناصب بالكاف، لكنه لم يستقر عليها بشكل نهائى حتى الآن، وهو ما كان مفاجأة بالنسبة للمكتب التنفيذى، خاصة أنه لم تتم مناقشة الأمر قبل ذلك. وأشاد أحمد أحمد بالتنظيم الرائع لكأس أمم إفريقيا 2019، وقال: المصريون فعلوا ما عليهم بعد تنظيم محكم لكأس إفريقيا، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا التنظيم، وأيضا زميلى هانى أبو ريدة، الذى قدم عملاً كبيراً دون نسيان كل القائمين على هذه البطولة.

وأضاف: الجميع شاهد العمل الكبير الذى قامت به اللجنة المنظمة، خاصة الملاعب التى أعجب بها كل اللاعبين. وتابع رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم أنّ كاف بات متأخرا كثيرا مقارنة بالاتحادات الأخرى على غرار أمريكا الجنوبية وأوروبا.

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وقال: أشكر جيانى إنفانتينو، رئيس الفيفا، الذى ساعدنى فى إعادة الهيبة للاتحاد الإفريقى، وأضاف: العودة إلى المسار الصحيح لن تكون سهلة بطبيعة الحال، لكن سنفعل كل شىء لذلك.

من جهته، أثنى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، على تنظيم مصر للبطولة. وقال إنفانتينو، فى كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى: «أهنئ مصر على هذا التنظيم الممتع لكأس الأمم الإفريقية، حيث قدمت بطولة ممتازة». وأضاف قائلا بالعربية: «مبروك»، مشيرا إلى أن مصر أبهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة.

وعن المشاكل التى يمر بها كاف خلال هذه الأيام علق إنفانتينو قائلا: وضع «فيفا» كان مثل وضع «كاف» منذ ثلاث أعوام، لكن تمكنا من العودة إلى الطريق الصحيح، وأثق أن كاف قادر على تخطى تلك الأوقات الصعبة. وتابع: الاتحاد الدولى على استعداد لمد يد العون إلى «كاف» لتخطى تلك الأوقات الصعبة، خاصة أن إفريقيا عزيزة جدا على قلبى. وعن تعيين السنغالية فاطمة سامورا، السكرتير العام لفيفا، للقيام بمهام السكرتير العام لكاف، بدءا من أول أغسطس المقبل، أكد إنفانتينو «الأمر عبارة عن تعاون بيننا، وقررنا انتداب أكبر مسؤول إدارى فى فيفا للعمل مع كاف ورفع كفاءة العمل هنا، والموضوع تم بطريقة ديمقراطية ومن المكتب التنفيذى الذى أجمع على طلب حضورها، وأرفض الاتهامات الموجهة إلينا بأن فيفا استولى على كاف.