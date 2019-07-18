شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر: مصر أبهرت الجميع بتنظيمها الرائع لكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، أن مصر أبهرت الجميع بقدرتها على تنظيم رائع لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، خاصة أن ذلك تم في فترة قصيرة.

واستضافت مصر كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ خلال الفترة من ٢١ يونيو الماضي حتى ١٩ يوليو الجاري، على ستة استادات مختلفة، هي «القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسكندرية والإسماعيلية والسويس»، بمشاركة ٢٤ منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

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وقال رابح ماجر- في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش حضوره حفل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١: «أوجه التحية لكل المسؤولين المصريين على هذا النجاح الباهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في أول نسخة للمسابقة بمشاركة ٢٤ منتخبا».

وأضاف ماجر: «مصر نجحت بامتياز في استضافة البطولة وإخراجها بهذه الصورة المشرفة، خاصة أن الاستعدادات بدأت قبل فترة قصيرة من انطلاق المسابقة بعد فوز مصر بشرف التنظيم».

وتابع المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر: «الملاعب جيدة للغاية وساعدت المنتخبات واللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، وكذلك الأمور التنظيمية»، متمنيا فوز منتخب بلاده بلقب البطولة.

ويلعب منتخب الجزائر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، غدا الجمعة، أمام منتخب السنغال، على استاد القاهرة الدولي.