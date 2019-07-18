شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد يشكر الرئيس السيسي على نجاح تنظيم أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد، «إن بطولة أمم أفريقيا 2019 كان يدور حولها الكثير من الشكوك وعدد من المفاجآت».

وأضاف أحمد أحمد، في مؤتمر صحفي عقد، اليوم: «الآن أجدد شكري للرئيس عبدالفتاح السيسي على التزامه بوعده في استضافة البطولة، كما أشكر شقيقي هاني أبوريدة الذي كان لا ينام لتجهيز كل شيء قبل البطولة وأثناء سيرها».

وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي: «اللجنة التنفيذية عقدت 3 اجتماعات خلال البطولة بجانب الجمعية العمومية، وهناك أمر مهم يجب أن أؤكد عليه وهو أن هناك محاولات لزعزعة الاستقرار داخل كاف وهي غير مفهومة، لأن كل المشروعات التي أقدمها للجنة التنفيذية تتم الموافقة عليها، ثم وافقت الجمعية العمومية».

وأكد أحمد أحمد: «سنعمل على زيادة أعداد المنتخبات تحت 17 و20 سنة والسيدات أيضًا، لأن عدد الدول المشاركة في هذه البطولات يتزايد، ولابد أن نتابع هذا التطور ومشاركة تلك الدول».

وأردف: «هناك تحدٍ أحاول أن أواجهه في الفترة المقبلة وهو تعزيز الهياكل في كل مناطق كاف، ولابد أن نقوم بأعمال لا مركزية في تلك المناطق، ليكون لها دور يعمل بفعالية أكبر».

وتابع: «ستكون هناك ميزانية للتشغيل أكثر من الموارد التي نحصل عليها وسيحصلون على مبلغ كبير من الفيفا لدعمهم، بجانب الدعم الإداري أيضًا لمساعدتها على استهلاك الميزانية المخصصة لها، حيث تقوم الفيفا بجهود كبيرة من خلال مديري التطوير لكن هذا ليس كافيًا».

وتطرق للحديث عن نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية قائلًا: «وجدنا أن مباريات الذهاب والإياب هي التي تتسبب في الأزمات، وسيتم اعتماد نظام المباراة الواحدة بدءًا من الموسم المقبل».

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وأكد: «أصبحنا قريبين مما تقوم به فيفا عن طريق منح الاتحادات دعمًا ماديًا، 200 ألف دولار لكل اتحاد».

وأتم أحمد أحمد حديثه: «سنجهز كراسة شروط بمساعدة الفيفا لاختيار الملعبين اللذين سيستضيفان مباراتي نهائي الأبطال والكونفيدرالية، الترجي والوداد أخطآ في نهائي دوري الأبطال، وكان علينا أن نتحلى ببعض المرونة ونحن نحترم كلًا منهما وننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية لاتخاذ قرارنا بناء عليه».

الاستفادة من الخبرات

وأشار رئيس الكاف إلى أنه «يحاول الاستفادة من خبرات أساطير الكرة الأفريقية، لذلك قررت الاستعانة بصامويل إيتو وديديه دروجبا ليصبحا مستشارين لي للاستفادة من خبراتهما الكبيرة».

مكاسب كبيرة لأمم أفريقيا 2019

واعترف أحمد أحمد قائلا: «إني لم أرغب في التمتع بمزيد من المرونة حول الإجراءات التي حددتها الدولة وهناك أمران أثارا مخاوفي وهما الأمن والتحكيم، واليوم أنا راض تماما عن التحكيم، وأصفق للحكومة المصرية على الإجراءات المتخذة والجودة في تنفيذها».

وقال: «الإيرادات ارتفعت بشكل كبير وستظهر في ميزانية العام المقبل، وقمنا بعمل مناقصة للبث والدخل كان أقل من الصفر ولدينا ديون تتجاوز 20 مليون دولار، والآن لدينا حوالي 20 مليونا زائدة في خزينة كاف، ومازال هناك الكثير لتحقيقه».

وأوضح: «الشركة صاحبة حقوق البث قالت لي إن التقدم كبير في الإيرادات، وصلت إلى 49 مليونًا في 2015، و67 مليونًا بالجابون 2017، واليوم 83 مليون دولار في مصر».