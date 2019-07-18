شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم باشا يعترف بوجود عروض رسمية من بعض الأندية لضم تريزيجيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف نادي قاسم باشا التركي بوجود عروض من بعض الأندية للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق ومنتخب مصر.
وخلال الأيام الماضية، كانت هناك تقارير قد ربطت اللاعب بالانتقال إلى صفوف أستون فيلا وسامبدوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعلق إيمري زينجيلي، المدير الرياضي لقاسم باشا، على مستقبل اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة hurriyet التركية: «هناك بعض العروض التي جاءت من أجل تريزيجيه، والإدارة تقيّمها لاختيار الأفضل».
وتابع: «عندما نجد العرض المناسب للاعب والنادي، لن نعترض طريقه للرحيل عن الفريق، ولكن الموقف الحالي ليس كذلك».
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