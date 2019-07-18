الارشيف / اخبار الرياضه

قاسم باشا يعترف بوجود عروض رسمية من بعض الأندية لضم تريزيجيه

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم باشا يعترف بوجود عروض رسمية من بعض الأندية لضم تريزيجيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف نادي قاسم باشا التركي بوجود عروض من بعض الأندية للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق ومنتخب مصر.

Advertisements

وخلال الأيام الماضية، كانت هناك تقارير قد ربطت اللاعب بالانتقال إلى صفوف أستون فيلا وسامبدوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلق إيمري زينجيلي، المدير الرياضي لقاسم باشا، على مستقبل اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة hurriyet التركية: «هناك بعض العروض التي جاءت من أجل تريزيجيه، والإدارة تقيّمها لاختيار الأفضل».

وتابع: «عندما نجد العرض المناسب للاعب والنادي، لن نعترض طريقه للرحيل عن الفريق، ولكن الموقف الحالي ليس كذلك».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاسم باشا يعترف بوجود عروض رسمية من بعض الأندية لضم تريزيجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا