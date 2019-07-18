رئيس اتحاد موريتانيا: مصر ستضع الكاميرون في مأزق

قال أحمد ولد يحيى، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن تنظيم مصر الرائع للنسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا في مدة قصيرة سيضع الكاميرون في مأزق.
وأضاف ولد يحيى ـ في تصريحات تليفزيونية له على هامش القرعة ـ :"كعضو مكتب تنفيذي للاتحاد الأفريقي مصر ستضع الكاميرون في مأزق بسبب نجاحها في التأمين والتنظيم، الملاعب، النقل والمواصلات والإعلام وهو ما يجعلني أشعر بالقلق تجاه تنظيم الكاميرون بطولة بهذا المستوى".
ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا؛ حيث أُقيمت القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة لها في وقت سبق من اليوم الخميس.
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