إبراهيموفيتش يحرج مذيعًا حاول التقليل منه

أحرج السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، مذيع حاول التقليل منه خلال حديث تلفزيوني.

وكان إبراهيموفيتش يجري مقابلة على قناة "ESPN" عندما وجه له سؤالًا "هل لا تزال أفضل لاعب في الدوري الأمريكي؟"، فأجاب النجم السويدي "نعم لا أزال الأفضل حتى الآن".

ورد المذيع: "المكسيكي كارلوس فيلا سجل 19 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة رفقة لوس أنجلوس إف سي".

وعلق إبراهيموفيتش على رد المذيع، قائلًا "إذا كان فيلا في أفضل حالاته الآن.. كم عمره وهل يلعب في الدوري الأمريكي أثناء بلوغه 29 عامًا وهو في أفضل حالاته؟".

وأتم النجم السويدي: "أين كنت ألعب عندما كان عمري 29 عامًا؟ كنت في أوروبا رفقة فريق كبير".