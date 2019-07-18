ماجواير يغضب من أجل عيون مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن الانتقال المحتمل لهاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، إلى مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن ماجواير غاضب من أسلوب تعامل إدارة ليستر سيتي مع مسألة انتقاله إلى مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

ويرى ماجواير أن ليستر يغالي في طلباته المادية، للموافقة على إتمام الصفقة، خاصة أن النادي يشترط الحصول على 80 مليون إسترليني.

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ورفض ليستر مؤخرًا عرض الشياطين الحمر البالغ 70 مليون إسترليني، رافضًا تقديم أي تسهيلات في الصفقة.

كما أن بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، يرفض التخلي عن ماجواير، قبل أن يتعاقد النادي الإنجليزي مع مدافع بديل.

وخاض ماجواير 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب إنجلترا.