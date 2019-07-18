قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021.. مصر مع كينيا وتوجو وجزر القمر

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون عن وقوع مصر في المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة إلى النهائيات التي تقام بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية في التاريخ، بعد بطولة مصر 2019.

وأقيم حفل القرعة في أحد فنادق القاهرة قبل 24 ساعة تقريباً من نهائي أمم إفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر على استاد القاهرة الدولي.

نتائج القرعة:

الدور التمهيدي:

ليبريا ضد تشاد

جنوب السودان ضد سيشل

موريشيوس ضد ساوتومي

جيبوتي ضد جامبيا

نتائج المجموعات:

المجموعة الأولى: غينيا - مالي - ناميبيا - الفائز من المباراة الأولى في الدور التمهيدي

المجموعة الثانية: أوغندا - مالاوي - بوركينا فاسو - الفائز من المباراة الثانية في الدوري التمهيدي

المجموعة الثالثة: جنوب إفريقيا - السودان - غانا - الفائز من المباراة الثالثة في الدوري التمهيدي

المجموعة الرابعة: الجابون - أنجولا - الكونغو الديموقراطية - الفائز من المباراة الرابعة في الدوري التمهيدي

المجموعة الخامسة: موريتانيا - إفريقيا الوسطى - المغرب - بوروندي

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المجموعة السادسة: موزمبيق - الرأس الأخضر - الكاميرون -رواندا

المجموعة السابعة: توجو - كينيا - مصر - جزر القمر

المجموعة الثامنة: زيمبابوي - زامبيا - الجزائر - بوتسوانا

المجموعة التاسعة: غينيا بيساو - الكونغو - السنغال - إي سواتيني

المجموعة العاشرة: تنزانيا - ليبيا - تونس - غينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشر: مدغشقر - النيجر - كوت ديفوار - إثيوبيا

المجموعة الثانية عشر: سيراليون - بنين - نيجيريا - ليسوتو

وتم توزيع المنتخبات على خمسة تصنيفات كالتالي:

التصنيف الأول (12 فريقا): الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونجو الديموقراطية، السنغال وتونس.

التصنيف الثاني (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.

التصنيف الثالث (12 فريقا): أنجولا، وسط إفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.

التصنيف الرابع (8 فرق): بوروندي، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتيني، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.

التصنيف الخامس (8 فرق): تشاد، جيوبتي، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل وجنوب السودان.

ومن المقرر أن تلاقي منتخبات التصنيف الخامس بعضها عن طريق المواجهات المباشرة في التصفيات التمهيدية، على أن ينضم الفائزين إلى منتخبات التصنيف الرابع لبدء دور المجموعات من التصفيات.