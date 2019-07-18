رئيس الكاف يعلن قيمة أرباح كان مصر 2019

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الجمعية العمومية للكاف، التي أقيمت اليوم الخميس، وافقت على وجود إشراف من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على الاتحاد الأفريقي.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي، خلال المؤتمر الصحفي، للجمعية العمومية التي أقيمت على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا "اتخذنا بعض القرارات المهمة سواء على صعيد اللجنة التنفيذية أو الجمعية العمومية للكاف".

وأضاف "سيتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى بطولتي كأس الأمم الأفريقية تحت 17 و20 عامًا".

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وأوضح أحمد أحمد "كما قررنا زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى بطولة أمم افريقيا للسيدات، ليصبح عدد المشاركين 12 منتخبًا".

وعن مقاطعة تونس للجمعية العمومية التي أقيمت اليوم، قال "بكل تأكيد الاتحاد التونسي جزء من الكاف، لكن هم أحرار بقرارهم بعدم الحضور، فنحن لدينا 54 اتحادًا حضروا اليوم".

وتطرق أحمد أحمد، إلى الحديث عن أرباح النسخة الحالية من الكان، قائلًا" في النسخة الماضية بالجابون حققنا عوائد بلغت 67 مليون دولار، وحتى الآن في بطولة مصر العائد المالي وصل إلى 83 مليون دولار".