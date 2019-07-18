صفقة تبادلية توجه نيمار إلى الكالتشيو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن تطور جديد قد ينقل البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى يوفنتوس في الموسم المقبل.
ووفقًا لبرنامج "الشرينجيتو" الإسباني، فإن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب يوفنتوس بالتعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار البرنامج إلى أن الصفقة قد تتم عن طريق تبادل اللاعبين بين الناديين، حيث يذهب النجم البرازيلي إلى يوفنتوس، على أن ينتقل الأرجنتيني باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان.
يذكر أن اهتمام يوفنتوس توجه صوب نيمار، عقب تعنت سان جيرمان في انتقال النجم البرازيلي إلى برشلونة هذا الصيف.
وقام والد نيمار بعرض خدمات اللاعب على أكثر من نادٍ أوروبي كبير مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وريال مدريد.
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