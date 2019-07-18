ميزانية متوازنة للاتحاد الألماني عام 2018

حقق الاتحاد الألماني لكرة القدم، ميزانية متوازنة لعام 2018، على عكس العام السابق، الذي ارتفع خلاله العجز العام بمقدار 20 مليون يورو (22.4 مليون دولار).

وأعلن اتحاد الكرة الألماني في تقريره المالي اليوم الخميس، أنه حقق إيرادات بلغت 350.9 مليون يورو، فيما بلغت نفقاته 356.5 مليون يورو، أي أن العجز بلغ 5.6 مليون يورو تم تسويتها من خلال "الاستخدام المخطط للأصول الاحتياطية".

وقال ستيفان أوسنابروج أمين صندوق الاتحاد الألماني في عرض التقرير "كان الاتحاد اقتصاديا في عام 2018، ولم يكن ذلك على حساب النفقات أو الجودة. مازال اتحاد الكرة الألماني يتمتع بصحة جيدة من الناحية الاقتصادية".

وعانى اتحاد الكرة الألماني، أكبر اتحاد لكرة القدم في العالم، في العام السابق من عجز كبير في ميزانيته على خلفية قضية المدفوعات المثيرة للجدل والتي تتعلق بمنح ألمانيا شرف تنظيم نهائيات كأس العالم عام 2006.

وأوضح الاتحاد الألماني أنه سدد ضرائب بما يقرب من 24 مليون يورو في عام 2018، وهو يزيد كثيرا عن مدفوعات الضرائب في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن إجمالي الأصول بلغ 329 مليون يورو، ورأس المال 150 مليون يورو، والاحتياطي الإجمالي 132 مليون يورو.

ويخطط اتحاد الكرة الألماني لاستثمارات ضخمة خلال الأعوام المقبلة، حيث يقوم ببناء مقره الرئيسي وأكاديمياته الحديثة في مدينة فرانكفورت، فيما تستعد ألمانيا لتنظيم نهائيات كأس الأمم الأوروبية عام 2024.

