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إيقاف عداءة الماراثون الكينية بيووت 8 سنوات

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قررت وحدة النزاهة لألعاب القوى اليوم الخميس إيقاف عداءة الماراثون الكينية سالومي جيرونو بيووت ثماني سنوات بعد ثبوت تعاطيها للمنشطات للمرة الثانية في ضربة جديدة لسمعة الكينية.

وجاءت عينة بيووت (36 عاما) إيجابية لإحدى المواد المحظورة في أبريل نيسان الماضي خلال مشاركتها في ماراثون ساو باولو الدولي.

وتم إيقافها من قبل لمدة عامين في 2012 بعد سقوطها في اختبار آخر للمنشطات.

وقالت وحدة النزاهة، وهي هيئة مستقلة تهتم بمكافحة المنشطات والأمور المتعلقة بالنزاهة نيابة عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في بيان اليوم إن بيووت أخفقت في الرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل الموعد النهائي لذلك.

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وأضافت الوحدة أن الإيقاف لمدة ثماني سنوات بداية من الخامس من يونيو/ حزيران الماضي مع إلغاء نتائجها منذ السابع من أبريل/نيسان الماضي.

وقال بارنابا كورير عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الكيني لألعاب القوى للصحفيين "نعرف موضوع جيرونو والآخرين الذين لا يزالون يخدعون أنفسهم. أيامكم معدودة. لن تفلتون من المصيدة. من الأفضل التوقف عن خداع أنفسكم".

وعانت كينيا، التي تشتهر بعدائي المسافات الطويلة والمتوسطة، من أضرار جسيمة لسمعتها بسبب عدد من الانتهاكات المتعلقة بالمنشطات.

ومن بين عدائي كينيا الموقوفين بسبب المنشطات بطلة ماراثون شيكاجو وبوسطن السابقة ريتا جيبتو و بطلة الماراثون الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو جيميما سومجونج و العداء أسبل كيبروب بطل العالم ثلاث مرات في سباق 1500 متر وبطل أولمبياد 2008.

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