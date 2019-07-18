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دي ليخت يكشف سر انتقاله ليوفنتوس

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كشف ماتياس دي ليخت، المنضم حديثًا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، سبب اختياره الانتقال إلى السيدة العجوز، بدلاً من الرحيل إلى الأندية التي رغبت في ضمه مثل وباريس سان جيرمان.

 

وقال دي ليخت، في تصريحات لقناة أياكس: "أحب الطريقة التي يدافع بها الإيطاليون، العديد من النماذج التي أحبها وأتبعها من تلك الدولة مثل باريزي، شيريا، نيستا، مالديني، كانافارو".

 

وأضاف: "أياكس؟ لعبت به 10 سنوات في فريق الشباب و3 سنوات أخرى بالفريق الأول، لكن الآن يجب عليّ اتخاذ خطوة أخرى".

 

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وتابع: "بالنسبة لي أمر مثير أن أغادر النادي، به مررت بلحظات جيدة وأخرى سيئة. لكن في الحياة يجب عليك أن تقول وداعًا دائمًا، سأفتقد الجميع في أمستردام".

 

وانتقل المدافع الصاعد دي ليخت البالغ من العمر 19 عامًا للسيدة العجوز، بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، بعد اجتياز الكشف الطبي للفريق الإيطالي.

 

وتقدر قيمة صفقة انتقال دي ليخت، بنحو 75 مليون يورو بجانب 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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