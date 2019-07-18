اللغة الفرنسية تطغى على لايبزيج

بعد اجتيازه للكشف الطبي في لايبزيج، انتقل لاعب خط الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو (21 عاما) إلى النادي الألماني، قادما من باريس سان جرمان.

ووقع نكونكو عقدا لمدة خمس سنوات، تقول التسريبات إنه بقيمة 15 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن نكونو أصبح "خامس" لاعب يتحدث الفرنسية في تشكيلة فريق لايبزيج، الذي يلعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

فقد سبق نكونكو إلى لايبزيج: المهاجم جين كيفين أوجوستين (22 عاما)، المدافع دايوت أوباميكانو (20 عاما)، المدافع نوردي موكيله (21 عاما) والمدافع إبراهيما كوناتيه (20 عاما)، إضافة إلى لاعب الوسط المالي أمادو هايدارا (21 عاما)، الذي يتحدث اللغة الفرنسية أيضا.

وبقدوم نكونكو أصبح عدد اللاعبين الذين يتحدثون الفرنسية في لايبزيج أكثر من الألمان، بحسب صحيفة بيلد.

Advertisements

وصحيح أن هناك الآن 4 لاعبين ألمان من فريق تحت 19 عاما يتدربون مع الفريق الكبير بلايبزيج إلا أن هؤلاء سيعودون من جديد إلى الناشئين، ليبقى فقط في الفريق الأساسي 4 ألمان هم: تيمو فيرنر (23 عاما)، لوكاس كلوسترمان (23 عاما)، مارسيل هالستنبرغ (27 عاما) ودييجو ديمه (26 عاما).

أما فيلي أوربان (26 عاما)، فصحيح أن لديه جواز سفر ألماني ولعب لمنتخب ألمانيا تحت 21 عاماً؛ إلا أنه يلعب منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع منتخب المجر، فوالده مجري وأمه بولندية، وقد ولد في كايزرسلاوترن بجنوب غرب ألمانيا عام 1992.

لكن لماذا كل هؤلاء اللاعبين من فرنسا؟ الإجابة لدى رالف رانجنيك، المدير السابق لمركز الرياضة وتطوير اللاعبين في لايبزيج، والذى سعى قبل رحيله إلى مركز التطوير بشركة ريد بول في النمسا، إلى التعاقد مع نكونكو.

وقال: "نحن نبحث عن لاعبين لديهم ثقافة كرة قدم الشوارع، مع تكوين مهاري وخططي، وفرنسا سوق جيد لهذا (النوع من اللاعبين)".

وأكدت الصحيفة أن عدد اللاعبين الفرنسيين في الدوري الألماني ارتفع في السنوات الخمس الأخيرة من 6 لاعبين إلى 27 لاعبا.