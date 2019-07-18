تريزيجيه في قبضة الشرطة الإيطالية

ألقت الشرطة الإيطالية، القبض على المهاجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه، نجم يوفنتوس، خلال قيادته سيارته مخمورًا.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن تريزيجيه كان بصحبة زميله السابق ماورو كامورانيزي، حيث كانا عائدين من مهرجان تذوق للخمور.

وأثناء العودة إلى تورينو، أوقفت الشرطة تريزيجيه بالقرب من ساحة "كاستيلو"، وكان في حالة سكر، ورفض إجراء اختبار الكحول الذي اقترحته الشرطة.

Advertisements

وبحسب الموقع الإيطالي، فإن تريزيجيه كان يسيء لأفراد الشرطة ويتحدث بصوت عالٍ للغاية، وهو أمر لم تتخذه الشرطة بلطف، وبعد فترة وافق على إجراء اختبار الكحول، حتى لا يتعرض للحد الأقصى من العقوية.

وكشف الفحص أن الكحول الذي تناوله تريزيجيه كان أعلى بكثير من الحد المسموح به، حيث تمت إدانته بسبب القيادة في حالة سكر.

وصادرت الشرطة الإيطالية رخصة قيادته، لكنه أيضًا معرض لتغريمه ماليًا بسبب طريقة تعامله مع المسؤولين.