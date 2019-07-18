جوارديولا عن ساني: إذا كان غير سعيد فليذهب

قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي إذا كان ليوري ساني لاعب السيتزنز غير سعيد بالتواجد معنا فليذهب.

ساني، ارتبط اسمه بالرحيل عن ملعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وسط اهتمامات من بايرن ميونخ الألماني.

وخلال تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو قال الإسباني: "نريد أشخاصًا سعداء هنا، سنساعدك بأفضل طريقة نعرفها".

وأضاف: "لقد تحدثت مع النادي عشر مرات لأخبرهم أنني أريد أشخاصًا سعداء معي وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فيجب عليهم المغادرة".

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وواصل: "ولقد قدمنا عرضًا لساني الموسم الماضي ونريده أن يبقى معنا".

وأكمل: "على الرغم من كل شيء ، أعلم أن فقدانه سيكون بمثابة نكسة، لديه صفات خاصة يصعب العثور عليها في أي لاعب في العالم."

جدير بالذكر أن ساني شارك في المباراة الودية لمانشستر سيتي التي أقيمت أمام وست هام يونايتد أمس الأربعاء وفاز السيتزنز برباعية مقابل هدف.