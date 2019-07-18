نجم يوفنتوس: الدوري الإيطالي خطوة رائعة لخاميس رودريجيز

ارتبط نادي نابولي الإيطالي، بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد الكولومبي خوان كوادرادو، نجم يوفنتوس، على أن خطوة انضمام خاميس إلى إيطاليا عبر بوابة نابولي، ستكون خطوة رائعة، وستسمح له بالمزيد من التطور.

وقال كوادرادو في تصريحات لصحيفة "إل ماتينو" الإيطالية: "بالنسبة لخاميس، إيطاليا ستكون خطوة رائعة، أي فريق سيكون سعيدًا في حال امتلك لاعبًا مثله".

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وأضاف: "الجميع يعلم أنه لاعب رائع، وستكون خطوة جيدة جدًا بالنسبة له، لأنها ستسمح له بالنمو على المستوى التكتيكي".

وحول مستقبله مع يوفنتوس، قال كوادرادو"أشعر بالسعادة في يوفنتوس، عائلتي سعيدة هنا وما أفكر فيه هو البقاء هنا، إنها مدينة رائعة تجعلنا نشعر بأننا مُرحب بنا هنا".

وارتبط كوادرادو بالرحيل عن يوفنتوس خلال الصيف الجاري، في ظل رغبة نادي شنغهاي شينخوا الصيني في التعاقد مع الكولومبي.