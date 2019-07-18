أوبي ميكيل يعتزل اللعب دولياً

أعلن جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا، اعتزاله الدولي، عقب نهاية مشوار النسور الخضراء في بطولة أمم أفريقيا.

وحصل منتخب نيجيريا على المركز الثالث، بعد الفوز على تونس بهدف دون رد.

وكتب ميكيل عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام "مصر البلد التي بدأت فيها مشواري الدولي في أمم أفريقيا 2006 وهي التي أنهي فيها مسيرتي الدولية".

وأضاف "نسخة 2019 هي آخر بطولاتي مع المنتخب الوطني.. أنا ممتن لمنتخب نيجيريا الذي منحني الفرصة لإظهار مهاراتي".

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وتابع "في الثانية والثلاثين من عمري، حان وقت الاعتزال الدولي، ومنح الفرصة للشباب ليكملوا المهمة، وبالفعل قاموا بعمل رائع بالحصول على الميدالية البرونزية".

وأتم "شكرًا لجميع المشجعين لي في نيجيريا، وشكرًا على الدعم والحب الذي أظهرتوه لي على مدار 15 عامًا".

ودافع ميكيل عن قميص منتخب بلاده، في 89 مباراة، وسجل 6 أهداف، كما توج بلقب أمم أفريقيا 2013.