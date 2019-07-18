أعلن جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا، اعتزاله الدولي، عقب نهاية مشوار النسور الخضراء في بطولة أمم أفريقيا.
وحصل منتخب نيجيريا على المركز الثالث، بعد الفوز على تونس بهدف دون رد.
وكتب ميكيل عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام "مصر البلد التي بدأت فيها مشواري الدولي في أمم أفريقيا 2006 وهي التي أنهي فيها مسيرتي الدولية".
وأضاف "نسخة 2019 هي آخر بطولاتي مع المنتخب الوطني.. أنا ممتن لمنتخب نيجيريا الذي منحني الفرصة لإظهار مهاراتي".
وتابع "في الثانية والثلاثين من عمري، حان وقت الاعتزال الدولي، ومنح الفرصة للشباب ليكملوا المهمة، وبالفعل قاموا بعمل رائع بالحصول على الميدالية البرونزية".
وأتم "شكرًا لجميع المشجعين لي في نيجيريا، وشكرًا على الدعم والحب الذي أظهرتوه لي على مدار 15 عامًا".
ودافع ميكيل عن قميص منتخب بلاده، في 89 مباراة، وسجل 6 أهداف، كما توج بلقب أمم أفريقيا 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر أوبي ميكيل يعتزل اللعب دولياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.