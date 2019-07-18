توتنهام يعتزم تحطيم الرقم القياسي في صفقة لو سيلسو

يعتزم نادي توتنهام تحطيم الرقم القياسي في تاريخه في حالة التوقيع مع اللاعب الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب ريال بيتيس الإسباني. اللاعب الأرجنتيني سيكلف إدارة توتنهام ما يقرب من 70 مليون جنيه استرليني ليتفوق على صفقة تانجي ندومبيلي القادم من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي. توتنهام تعاقد مع ندومبيلي في وقت مبكر من فترة الانتقالات الصيفية الجارية بقيمة مالية وصلت إلى 65 مليون جنيه استرليني ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ سبيرز. ومن المتوقع أن يكسر لو سيلسو الرقم القياسي لسفقة ندومبيلي في حالة ضمه، حيث يريد لاعب ريال بيتيس الانتقال إلى شمال لندن.

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