مصر تكتسح الصين وتلاقي الاخضر على صدارة المجموعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - نيوم

اكتسح المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئيه نظيره الصيني بسبعة اهداف مقابل لاشي في اليوم الثلني من بطولة نيوم الدولية للكرة الشاطئية وسط حضور كثيف من متابعي ومحبي اللعبة.

الي ذلك وصل الي نيوم أمس نجوم المنتخب السعودي السابقين وابطال كاس اسيا صال النعيمة واحمد جميل والكابتن محمد عبدالجواد واجتمعوا بلاعبي المنتخب السعودي قبل لقاءهم الهام اليوم امام المنتخب المصري والذي من المنتظر ان يحسم بطولة المجموعة والتي يتأهل على اثرها البطل لنهائي البطولة.

وكان المنتخب السعودي كسب الصين في اللقاء الاول باربهة اهداف فيما تظم المجموعة الثانية منتخبات عمان والامارات والمنتخب الانجليزي.