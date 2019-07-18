شكرا لقرائتكم سموحة يتعاقد مع حليمو لاعب نجوم المستقبل 4 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقع محمود حليمو على عقود انتقاله لسموحة فى حضور عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين بنادي نجوم المستقبل وأنور شلوفة وكيل اللاعب، ومن المقرر ان يشارك اللاعب فى تدريبات سموحة بداية من غدا الجمعة.
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