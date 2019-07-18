شكرا لقرائتكم سموحة يتعاقد مع حليمو لاعب نجوم المستقبل 4 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع مسئولو نادى سموحة السكندرى، فى ضم محمود حليمو لاعب نجوم المستقبل لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل، بعد أن نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وقع محمود حليمو على عقود انتقاله لسموحة فى حضور عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين بنادي نجوم المستقبل وأنور شلوفة وكيل اللاعب، ومن المقرر ان يشارك اللاعب فى تدريبات سموحة بداية من غدا الجمعة.