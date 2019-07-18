شكرا لقرائتكم وفاة الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن نجمى الأهلى والزمالك السابقين منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض بمسقط رأسه فى منطقة حلوان بالقاهرة . وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن تدريبات فريق سموحة اليوم و قاد التدريب طارق سليمان المدرب العام للفريق السكندرى .

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