شكرا لقرائتكم المقاصة يفوز فى أولى ودياته بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق مصر المقاصة على فريق المتحدة الفوز بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، في أولى اللقاءات الودية للمقاصة استعدادا للموسم الكروي الجديد .

سجل هدف المقاصة اللاعب الناشئ عبدالله جمعة في الدقيقة 22 من الشوط الأول .

وأقيمت المباراة من ثلاثة أشواط بالإتفاق مع الجهاز الفني لفريق المتحدة ، وأقيم كل شوط في زمن نصف ساعة وشارك المقاصة ب 33 لاعبا في المباراة للوقوف على مستوى جميع لاعبي الفريق القدامى والصفقات الجديدة والعائدين من الاعارة وبعض اللاعبين الناشئين قبل الموسم الجديد.

وحضر محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة المباراة الودية ، في إطار سياسته لتدعيم وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد ، والذى يستهله الفريق بمواجهة الزمالك فى الأول من سبتمبر المقبل بدور الثمانية ببطولة كاس مصر .

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