شكرا لقرائتكم مدرب الشباب: خبرة البلطان ستساعدني في مهمتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأرجنتيني خورخي ألميرون، مدرب الشباب الجديد، أن خبرة خالد البلطان رئيس النادي ستساعده في أداء مهامه، مضيفا بأنه سيقدم خبراته لإسعاد جمهور الشباب.

وقال ألميرون خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: سعيد بانضمامي إلى الشباب كونها أول تجربة لي في الخليج عموماً والسعودية خاصة، وهذا الأمر يمثل لدي تحديا كبيرا، ولمست لدى خالد البلطان رئيس النادي خبرة إدارية كبيرة ومعرفة بكرة القدم سوف تساعدني كثيراً في أداء مهامي، كما أني سأقدم كل ما لدي من خبرات من أجل تطوير الفريق وإسعاد الجماهير الشبابية، التي أعدها بأن أبذل كل ما لدي لإرضائها.

وأضاف ألميرون حول التعاقدات: كل التعاقدات الأخيرة تمت بالمشاورة مع الجهاز الفني، ولقد شاهدت العديد من المباريات للاعبين قبل وصولي إلى هنا، ووقفت على مستوياتهم الفنية، شاهدت عددا من المباريات للفريق أمام الفرق المنافسة، وكونت فكرة شاملة عن كل اللاعبين في صفوف الفريق، وكنت قد لاحظت في مباريات الفريق في الموسم الماضي اللعب بطريقة دفاعية في أغلب المباريات أنا حضرت لتطوير الفريق والمنافسة على كل البطولات، وسأعمل من أجل إسعاد الجماهير.

وزاد المدرب الأرجنتيني: اجتمعت مع رئيس النادي وشرحت له العديد من النقاط حول أداء اللاعبين، كما طالبت بالتعاقد مع لاعبين في بعض المراكز وسيتم استقطاب عناصر جديدة لتدعيم صفوف الفريق، وينتظرنا عمل كبير خلال الفترة المقبلة خصوصًا في المعسكر الخارجي، الشباب لديه عناصر شابة واعدة ينتظر منها الكثير، من جانبي سأعطي الفرصة لجميع اللاعبين البارزين، ولن أعتمد على أسماء بعينها، ستكون الأفضلية للاعب الجاهز.