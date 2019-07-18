شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لمواجهة مصر في بطولة نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يوم الجمعة نظيره المصري في ثاني مباريات الفريقين في بطولة نيوم الدولية. وكان المنتخب السعودي قد حقق انتصارا في أولى مبارياته يوم الأربعاء أمام المنتخب الصيني بستة أهداف لخمسة. ويشارك في البطولة الدولية التي تختتم يوم السبت، منتخبات السعودية والإمارات وعمان ومصر والصين وإنجلترا.

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