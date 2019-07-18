حازم إمام يتلقى عرض من نادي الاتحاد السكندري خلال الموسم القادم

نال اللاعب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك وقائد الفريق عرضاً من نادي الاتحاد السكندري، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من ضمن بحث زعيم الثغر عن دعم الجبهة اليمنى في الموسم القادم، كما أن حازم إمام ينتهي العقد الخاص به مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.

ويدرس الظهير الأيمن للفريق عرض من زعيم الثغر الفترة الحالية وذلك سيكون في ظل اقتراب رحيله عن الزمان في الموسم الجديد كما أن حازم إمام ينتظر عروض أخرى من بعض الدوريات العربية في الفترة القادمة لاختيار أنسبها والمفاضلة بينها وبين زعيم الثغر، كما أن الزمالك يبحث عن دعم الجبهة اليمنى في الموسم مع الفريق الأول للنجوم.