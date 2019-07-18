المدير الفني لنادي الزمالك يدرس المواجهة الودية قبل لقاء الجونة

اعلن المدير الفني للزمالك خالد جمال، بأنه يدرس في الوقت الحالي خوض الفريق مباراة ودية أخيرة قبل مواجهة الجونة في مسابقة الدوري، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، وذلك سيكون من خلال عودة بعثة الأبيض من المعسكر الخارجي الذي سيقيم في قبرص مؤخراً، والزمالك خاض 4 وديات في معسكره بقبرص، ومن المؤكد أن خالد جلال يجدد مدى الحاجة لخوض ودية أخيرة بالقاهرة من عدمه.

كما أن فريق الزمالك استأنف تدريباته اليوم على ملعبه بعد أن حصل الفريق على راحة سلبية تامة من أول أمس السبت عقب العودة من قبرص، والزمالك يذكر له أن تبقى لديه 3 مباريات في الدوري، من أولها الجونة وستكون يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلي والأهلي على التوالي يومي 24 و28 من يوليو القادم.