شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن نجمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض بمسقط رأسه فى منطقة حلوان بالقاهرة . وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن تدريبات فريق سموحة اليوم و قاد التدريب طارق سليمان المدرب العام للفريق السكندرى .

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