شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يصرف النظر عن التعاقد مع شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسئولو مصر المقاصة النظر عن التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الحالى بسبب مماطلة مسئولى الأخير فى المفاوضات .

كان مسئولو المقاصة قد رحبوا فى البداية بالتعاقد مع شيكابالا العائد من رحلة احتراف بنادى أبولون اليونانى ، إلا أن مسئولى الأبيض أعلنوا تمسكهم باللاعب فى الوقت الحالى خاصة وأنهم يرغبون فى إبرام بعض الصفقات التى سيحسمها شيكا عن طريق الإعارة .

ويخوض لاعبو مصر المقاصة التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.

كان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.