تكريم المنيري باللجنة الأولمبية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باحتفالية بمقر اللجنة الأولمبية الدوليه بلوزان سويسرا تم تكريم الدكتور مصطفي المنيري طبيب نادي الزمالك السابق ومنتخب الوطني للشباب واستشاري الطب الرياضي وذلك لقيامه بعمل وتقييم 4 أبحاث للطب الرياضي عن حدوث الإصابات والتقلصات العضلية للرياضين وعن تاثيرالهرمونات علي نتائج لاعبات ألعاب القوي وعن الاستراتيجية الطبية لتنظيم بطولة كاس العالم الكره القدم للسيدات بفرنسا 2019 وعن استخدام وسائل الاتصالات الحديثة لتقليل نسبة الإصابات للرياضيين غير المحترفين . هذا بجانب نجاحه بتفوق فى متحاتات للجنة الأولمبية للطب الرياضي بأوسلو بالنرويج واجتيازه الدورات التدريبية بالخارج المؤهله للامتحانات. هذا وقد تخرج المنيري كليه طب عين شمس 1985 وحاصل علي ماجستير جراحه عظام 1992 ودبلوم البورد البريطاني للطب الرياضي الكلية الملكية الجراحين ادنبرا عام 2000 وعمل كرئيس للجهاز الطبي لنادي الزمالك والمنتخب الوطني للشباب. Advertisements

تكريم المنيرى فى اللجنة الأولمبية الدولية المنيري يتوسط دكتور مايكل بادجت المدير الطبي اللجنه الأولمبية البروفيسور دكتور موجان

المنيرى أمام مقر اللجنة الاولمبية الدولية

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