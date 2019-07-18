شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. سموحة يضم مدافع نجوم المستقبل 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو سموحة فى ضم محمود حليمو لاعب نجوم المستقبل لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل، بعد أن نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وقع محمود حليمو على عقود انتقاله لسموحة فى حضور عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين بنادي نجوم المستقبل وأنور شلوفة وكيل اللاعب، ومن المقرر ان يشارك اللاعب فى تدريبات سموحة بداية من غدا الجمعة.

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