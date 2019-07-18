شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يشارك فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي حيث خاض اللاعب المران في اليوم الأول بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم افريقيا بمصر.

ونشر الموقع الرسمى للزمالك إنه رغم حالة الإجهاد التى عانى منها ساسى إلا انه أصر على المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض من أجل الاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة.

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وكان ساسى قد شارك أمس فى خسارة تونس أمام نيجيريا فى مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع والتى فاز بها المنتخب النيجيرى بهدف نظيف ليتوج الأخير بالميدالية البرونزية ويستعد الزمالك لخوض ثلاث مواجهات حاسمة لبطولة الدورى بدايتها بمواجهة الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المتبقية له بالدورى للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، وذلك بعدما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.