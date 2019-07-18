شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم المتحدة 0/1 وديا في 3 أشواط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق مصر المقاصة على فريق المتحدة بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، في أولى اللقاءات الودية للمقاصة استعدادا للموسم الكروي الجديد .

سجل هدف المقاصة اللاعب الناشئ عبدالله جمعة في الدقيقة 22 من الشوط الأول .

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وأقيمت المباراة من ثلاثة أشواط بالإتفاق مع الجهاز الفني لفريق المتحدة ، وأقيم كل شوط في زمن نصف ساعة وشارك المقاصة ب 33 لاعبا في المباراة للوقوف على مستوى جميع لاعبي الفريق القدامى والصفقات الجديدة والعائدين من الاعارة وبعض اللاعبين الناشئين قبل الموسم الجديد.

وحضر محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة المباراة الودية ، في إطار سياسته لتدعيم وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد ، والذى يستهله الفريق بمواجهة الزمالك فى الأول من سبتمبر المقبل بدور الثمانية ببطولة كاس مصر .