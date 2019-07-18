شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستعين بمقولة جيفارا فى أزمته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك المتواجد حاليا فى تركيا، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً:"لا تصمت عن الحق وسترى كيف سيكرهك الجميع".

واستعان كهربا بمقولة الأرجنتيني الثائر إرنستو تشي جيفارا، الذي قتل قبل خمسين عاما في أدغال بوليفيا والذى يعد أحد الأيقونات التي يعتزُّ بها الثَّائرون في مُختلف أنحاء العالم.

وتواجد كهربا خلال الفترة الماضية فى تركيا وذلك للتفاوض مع عددا من الأندية التركية بحثا عن فسخ تعاقده مع الزمالك واللعب لأحد الأندية هناك ببطاقة دولية مؤقتة وهو ما أكد مسئولى الزمالك إنه لن يتمكن من التوقيع لأى نادى إلا بموافقة ناديه وإن عقده موثق بشكل قانونى فى سجلات اتحاد الكرة وإنه حال توقيعه لنادى فى تركيا سيتم مقاضاته مع إيقافه وتغريمه مالياً وكان مجلس الزمالك قد قرر تجميده على خلفية تلك الأزمة.