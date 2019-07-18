شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يتوجه إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فجر اليوم الجمعة، منتخب الكرة الطائرة الأول إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا المقرر انطلاقها بعد غدا الأحد.
وضمت القائمة كلا من ، حسام يوسف ، أحمد فتحى ، أحمد صلاح و هشام يسرى ، محمد عادل و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد محسن و أحمد سعيد و أحمد يوسف و عمر نجيب و أحمد ضياء و أحمد عبد العال و وأحمد عبد العال درونكة .
يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس إتحاد الطائرة ، حيث يتخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه .
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