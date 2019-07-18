شكرا لقرائتكم خبر عن 7معلومات لا تفوتك عن مباريات مصر وكينيا قبل مواجهتهما بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقعت قرعة تصفيات الامم الأفريقية عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة السابعة بصحبة كينيا وتوجو وجزر القمر ، يتأهل أصحاب المراكز الأول والثانى لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021 .

نستعرض تاريخ مواجهات المنتخب المصرى امام نظيره الكينى:

* لعب منتخب مصر الأول 16 مباراة أمام نظيره الكيني بواقع واحدة في كأس الأمم الأفريقية، أربعة في تصفيات كأس الأمم، أربعة في تصفيات كأس العالم، وسبعة لقاءات ودية.

*فازت مصر في 12 مباراة على كينيا من ضمنهم 6 مباريات ودية، وتعادلت في ثلاثة وخسرت واحدة ، بينما لم تفز كينيا على مصر سوى في لقاء وحيد منذ 39 عاما.

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* أخر سبع مباريات جمعت المنتخبين كانت في لقاءات ودية بداية من عام 1992، وحتى 2012 ، وسجل الفراعنة في شباك كينيا 17 هدفا في المواجهات الرسمية، و18 هدفا في سبع مباريات ودية.

* لم تسجل مصر أي أهداف في مواجهة كينيا إلا في مباراتين الأولى عام 1977، والثانية في 1989 وكلاهما في تصفيات كأس العالم وانتهت نتيجتهما بالتعادل السلبي.

*تلقت شباك مصر من كينيا ستة أهداف رسمية، وأربعة في المباريات الودية.

* أول لاعب سجل في شباك كينيا كان علي خليل في تصفيات كأس العالم 1977 وفازت مصر 1-0، بينما كان أخر أهداف مصر الرسمية من نصيب جمال عبد الحميد في أمم إفريقيا 1988 في فوز الفراعنة 3-0.

* يعتبر حسام حسن، أسامة خليل، وجمال عبد الحميد الهدافين التاريخين لمواجهات الفراعنة ضد كينيا ولكل منهم هدفين في شباك كينيا.