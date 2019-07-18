شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نوفمبر موعداً لأول مباراة لمنتخب مصر فى تصفيات كان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، على هامش القرعة التى أقيمت اليوم فى أحد فنادق منطقة الزمالك، والتى أسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة التى ستضم إلى جانب الفراعنة كلاً من كينيا، توجو، جزر القمر.

وسيخوض منتخب مصر أول مباراة فى التصفيات يوم 11 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى، على أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته وتقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة فى الفترة من 5 إلى 13 من شهر أكتوبر 2020، والجولة السادسة في الفترة من 9 إلى 17 من شهر نوفمبر 2020.

وتواجد منتخب مصر في المستوى الأول وفقاً للتصنيف الذي أصدره الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" للمنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية التي ستقام بعد عامين في الكاميرون، جدير بالذكر أن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية بـ 7 ألقاب ثم الكاميرون بـ 5 ألقاب.