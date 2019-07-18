شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم ثلاثى ليبى خلال الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حرس الحدود بقيادة طارق العشري فى التعاقد مع الثلاثي الليبي أحمد التربي وسالم روما وأحمد الكوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وحضر ثنائي الاتحاد الليبي أحمد التربي وسالم روما إلى القاهرة أمس الأربعاء وقام بتوقيع العقود وحضرلاعب نادي النصر الليبي أحمد الكوري في وقت سابق ووقع على عقود انتقاله لحرس الحدود.

وكان طارق العشرى استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق، ليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية، لدعم الفريق فى الموسم المقبل، وهم محمد "شطة" لاعب فريق المصرى ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.