بلماضي: الخسارة من السنغال واردة

أكد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، أن ظروف المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، التي ستجمع بين منتخب بلاده والسنغال تبدو مختلفة تماماً عن أي مباراة أخرى سابقة، في إشارة منه إلى اللقاء الأول الذي جمع بين المنتخبين في دور المجموعات، وفازت فيه الجزائر.

قال بلماضي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة اليوم الخميس: “سنواجه منافساً قوياً، وفوزنا بالمباراة الأولى لا يعني أننا سنفوز مرة أخرى عليهم، الأمور مختلفة والمباراة النهائية لها خصوصيتها”.

وحاول بلماضي إلقاء ضغط المباراة النهائية على كاهل المنتخب السنغالي.

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وأضاف: “السنغال هي المصنفة الأولى في أفريقيا، والخسارة أمامه ممكنة، الأهم بالنسبة لنا الحفاظ على نفس تركيزنا الذي لعبنا به جميع المباريات حتى الآن”.

وعن نجم الفريق رياض محرز، قال بلماضي إنه ليس من نوعية المدربين الذين يركزون في عملهم على لاعب واحد.

وتابع: “محرز من فرض نفسه كقائد حقيقي لهذه المجموعة ولست أنا، كل منتخب في العالم يحتاج إلى لاعب يمتلك مهارات فنية مثل محرز لصنع الفارق، والمخالفة التي نفذها أمام نيجيريا تفسر كل شيء”.