مدرب نيوكاسل يسعى للرد على المشككين

اعترف ستيف بروس المدرب الجديد لنيوكاسل، بأنه عازم على إثبات خطأ من يشكك في قدرته على قيادة الفريق خلفا لرافائيل بينيتيز.

وتولى بروس مدرب سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا السابق، البالغ عمره 58 عاما، المسؤولية خلفا للإسباني صاحب الشعبية الذي رحل بعد نهاية عقده الشهر الماضي، عقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد مع مايك آشلي مالك النادي.

وقال بروس لقناة النادي في شنغهاي حيث يستعد نيوكاسل لمواجهة وست هام في كأس آسيا الودية بعد غد السبت “أنا مثل الجميع أعيش في حلم، هل يوجد ما هو أفضل من المقعد الأول هنا؟ يسرني أن هذه الفرصة أتيحت لي وسأبذل قصارى جهدي”.

وأضاف “لست رافا وأفهم أن تولي المسؤولية خلفه مهمة كبيرة. لكني سأبذل قصارى جهدي وأتمنى أن الرد على المشككين”.

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ولم يتعاقد نيوكاسل مع أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية وخسر جهود المهاجم سالومون روندون وأيوزي بيريز، حيث سجل هذا الثنائي أكثر من نصف أهداف الفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وأضاف بروس “عندما تتولى المسؤولية أول شيء تنظر له هو التشكيلة، وبالطبع ندرك أننا فقدنا روندون وأيوزي، نشعر بالقصور في هذا الجانب قليلا ونعمل على هذا الأمر”.

ويبدأ نيوكاسل الموسم باستضافة آرسنال في الدوري الممتاز في 11 أغسطس/ آب المقبل.