تفاصيل جلسة لاسارتي مع سيد عبد الحفيظ في التتش

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. وتطرق لاسارتي خلال جلسته مع عبد الحفيظ للحديث عن بعض الأمور الهامة بالمرحلة المقبلة. ثم عقد لاسارتي جلسة منفردة مع معاونية لوضع الوحدات التدريبية الخاصة بالفريق استعدادا للمباراة المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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